Cuphead The Delicious Last Course recensione | tazzine alla riscossa

IGN ITALY

Delicious Last Course ha subito una buona dose di ritardi nel corso di un lungo ciclo di sviluppo, ma se si considera il successo di critica e commerciale che l'espansione ha riscosso ...Delicious Last Course introduce un nuovo personaggio giocabile, Ms. Chalice, il nuovo antagonista Chef Pinzimonio Salieri, nuove armi, abilità, sfide e un totale di sette nuovi boss, ... Cuphead: The Delicious Last Course, l'espansione raggiunge quota 2 milioni di unità vendute Get a behind-the-scenes look at how iam8bit and Studio MDHR built a set and shot the physical edition trailer.Cuphead è uno dei franchise videoludici più amati degli ultimi anni, e ora è popolarissimo anche su un sito per adulti.