(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Edinè stato sanzionato con un'ammenda di 5.000. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000anche l'. Lo scorso 6 novembre, in occasione della gara trantus e, il calciatore nerazzurro aveva violato l'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto unsconveniente e grandementerivolto in segno di sfidai sostenitori della squadra avversaria".

Calcio: Comportamento volgare verso tifosi Juve, ammende di 5.000 euro a Dzeko e all'Inter Ammenda di 5000 euro sia per il calciatore che per il club nerazzurro ROMA (ITALPRESS) - Multa per "comportamento volgare verso i tifosi della squadra avversaria" a Edin Dzeko e all'Inter. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell'Inter è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000 euro anche l'Inter. Lo scorso 6 novembre, in occasione della gara tra Juventus e Inter, il calciatore nerazzurro aveva violato l'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria".