Buste paga e false indennità | così giravano i soldi del Qatargate

ilmessaggero.it

L'indagine si allarga: spese gonfiate e finte. Il commento è a firma di Stefano Stefanini: "Esame di coscienza, il dovere della Ue ", Al Consiglio non c'è molta voglia di parlare della ..., compensi a collaboratori e assistenti, forniture di servizi: insomma spese di vario genere gonfiate o del tutto false. Il Parlamento europeo rimane nell'occhio del ciclone della giustizia. ... Qatargate, false buste paga agli staff: indagati altri parlamentari La categoria rivendica salari più alti, riportano i media nazionali: in particolare, il sindacato principale - il Royal College of Nursing (Rcn) - chiede un aumento del 19% in busta paga e afferma che ...In arrivo nel 2023 un bonus da 350 euro per tre milioni di lavoratori e lavoratrici. Tutte le informazioni utili.