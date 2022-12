Agenzia ANSA

... dove si trova ora in terapia intensiva, in seguito ad unprovocato dall'abbattimento delle bufale della sua azienda, partito di recente dopo la positività alladi alcuni capi, e ...... dove si trova ora in terapia intensiva, in seguito ad unprovocato dall'abbattimento delle bufale della sua azienda, partito di recente dopo la positività alladi alcuni capi, e ... Brucellosi: malore allevatore dopo abbattimento dei vitelli ... Un allevatore bufalino del Casertano è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ora in terapia intensiva, in seguito ad un malore ...Un allevatore bufalino del Casertano è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ora in terapia intensiva, in seguito ad un malore provocato dall'abbattimento delle bufale dell ...