Agenzia ANSA

"La libertà di stampa non può essere attivata e disattivata a piacimento. I giornalisti qua sotto non possono più seguire, commentare e criticare neanche noi. Abbiamo un problema con questo, Twitter". ...... secondo altri è unaal modo in cui stiamoeducando i nostri figli. L'opera riprende una ... L'immagine è stata riprodotta in vari formati, è apparsa sui muri di cittàeuropee tra cui, ... Berlino critica Twitter, 'problema su libertà di stampa' - Europa "La libertà di stampa non può essere attivata e disattivata a piacimento. I giornalisti qua sotto non possono più seguire, commentare e criticare neanche noi. Abbiamo un problema con questo, Twitter".A Natale si ha più tempo: di leggere libri, di ascoltare musica, di guardare film e anche di appassionarsi a una serie tv, senza necessariamente gettarsi sul divano come stracci dopo una giornata di l ...