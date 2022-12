(Di venerdì 16 dicembre 2022) Adi persone sono scese in piazza per chiedere stipendi più alti e per protestarel'aumento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione causati dal conflitto in Ucraina. "...

Il Sole 24 ORE

di persone sono scese in piazza per chiedere stipendi più alti e per protestare contro l'aumento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione causati dal conflitto in Ucraina. "...Eppure, acome a Washington, nessuno sembra mostrare l'attenzione necessaria. Per l'... e diventata de facto la capitale della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, decine didi ... A Bruxelles in migliaia protestano contro carobollette e carovita - Il ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Quale sarebbe la differenza tra Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Russia, Cina o Iran sul rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche Nessuna, ve lo dico io". Il duro intervento di Erasmo ...