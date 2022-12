Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD, INCIDENTE ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E APPIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE FRATTOCCHIE SUL TRATTO ORBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE RACCORDO ALL’ALTREZZA DI TOR CERVARA TRAFFICATE ANCHE LA CASSIA TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO E LA PRENESTINA TRA IL RACCORDO FINOCCHIO IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, DOMANI 16 DICEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO ...