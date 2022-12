Shopping compulsivo per Natale 2022 | parla la terapeuta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il rischio di cadere nelloè sempre molto alto in concomitanza con ile il periodo di incertezza attuale di certo non aiuta: lo spiega la psicoElisa Stefanati

Le giornate si accorciano, il buio naturale è rischiarato dalle luci di strade e vetrine, losi fa via via più. Sì, il Natale sta davvero arrivando, con il suo bastimento carico di tradizioni e di colori, quelli degli alberi addobbati all'inverosimile e delle stelle di ...Dimenticate il senso di colpa che vi affligge dopo una seduta di. Perché regalarsi o regalare abiti, borse e foulard può essere anche una spesa sostenibile e solidale. Basta conoscere i posti in cui una shopper piena di vestiti dona progetti e ... Shopping compulsivo per Natale 2022, nel tempo dell'incertezza: parla la psicoterapeuta Durante il periodo delle festività natalizie, e dei successivi saldi di gennaio, il rischio di farsi trasportare da uno shopping compulsivo e poco consapevole è molto elevato. L'acquisto senza freni ...Le giornate si accorciano, il buio naturale è rischiarato dalle luci di strade e vetrine, lo shopping si fa via via più compulsivo. Sì, il Natale sta davvero arrivando, con il suo bastimento carico di ...