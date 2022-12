Sara Tommasi | tutti assolti nel processo per stupro di gruppo

(Di giovedì 15 dicembre 2022)gli imputati accusati di violenza sessuale ai danni di. A stabilirlo è stato il Tribunale di Salerno dopo unlungo 9 anni. La showgirl aveva denunciato cinque uomini per unoche sarebbe avvenuto tra il 18 e il 21 settembre 2012 quando, stando al suo racconto di allora, venne convinta dal suo ex manager Federico De Vincenzo e dal produttore Giuseppe Matera a andare in un agriturismo a Buccino per un set fotografico per un calendario di beneficenza. Qui sarebbe stata prima drogata e poi violentata. E la scena sarebbe stata ripresa contro la sua volontà e diffusa online. Oltre a De Vincenzo e Matera, gli altri aerano gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio. In particolare, il produttore ...

