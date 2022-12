Presentata prima relazione annuale 2022 Fondo pensione Fon.Te.

Primaonline

Te.:"Nella presentazione dellaRelazione Annuale del Fondo Fon. Te. Che costituisce per noi un evento importante e nuovo, diciamo chi siamo, cosa siamo all'interno del contesto della previdenza ...... a votare contro la propostadai due partiti di opposizione, Libertà e Solidarietà e ... la cui formazione è laper numeri di seggi in Parlamento. Presentata la prima relazione annuale 2022 del Fondo Pensione ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(LaPresse) - La Città Eterna nella sua anima più profonda, come mai vista prima. È il racconto del progetto 'Roma ... Maggi durante il lockdown della primavera del 2020, sono stati presentati a ...