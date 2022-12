Pagamenti elettronici | Meloni chiama in causa la Costituzione e supera il maestro Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) di Savino Balzano* Torniamo alla cancellazione delle commissioni bancarie sui. Non tanto nel merito della quesitone in sé, rispetto alla quale molto si è già scritto, quanto piuttosto sugli argomenti messi in campo per evitarla. Devo ammettere che quando ho appreso dai giornali delle dichiarazioni dinon potevo davvero crederci: l’abolizione delle commissioni sarebbe incostituzionale. Non potevo crederci al punto da nutrire la necessità di sentirlo proprio con le mie orecchie e confermo: per la premier tale misura sarebbe contraria alla. In effetti non cita espressamente la disposizione, ma senza alcun dubbio si riferiva a quanto espresso nell’art. 41 che recita: “L’iniziativa economica privata è libera”. Stando al ragionamento, trattandosi di attività privata delle banche, una ...