Non ero a conoscenza L' inchiesta ora preoccupa Soumahoro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il deputato commenta la notizia del coinvolgimento della propria compagna nelle indagini, dicendosi "amareggiato, dispiaciuto eto". Per la sinistra, un nuovo imbarazzo

PalermoToday

... anche seha mai ascoltato gli album dei Sabbath del periodo con Dio. Ecco cosa ha detto il 74enne musicista britannico: "Ronnie ha fatto un buon lavoro. All'epocafottutamente triste perché..Karibù e del Consorzio Aid, di cui, come più volte affermato,a conoscenza, nel prosieguo delle indagini, sempre più alla luce del sole, continuerò a impegnarmi nella mia attività politico - ... Il dolore di Gaia prima di prendere la nave: "Non vi importava nulla di me quando ero viva..."