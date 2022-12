Mondiali | Francia in finale e festa da delirio in albergo | VIDEO

- Marocco ad alta tensione, dopo la vittoria in semifinale dei Bleus sono scoppiati molti scontri nelle città francesi. A Nizza, gruppetti ...QUOTE SCOMMESSE ARGENTINA -, FINALECALCIO Si può scommettare su chi solleverà il trofeo e regna l'equilibrio: il successo di Argentina eè dato in entrambi i casi tra 1.80 e ...Non poteva che terminare meglio la serata di mercoledì 14 dicembre per i tifosi francesi che hanno visto la loro Nazionale imporsi per 2-0 nella semifinale contro il Marocco dei Mondiali di calcio in ...Marocco Francia Mondiale. Hakimi dice addio al sogno Mondiale: la Francia raggiunge l’Argentina in finale. Protagonista agli ottavi contro la Spagna, a cui ha segnato il gol decisivo durante i calci d ...