Mondiali di Nuoto | Martinenghi e Miressi sul podio | scintillanti di argento e bronzo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) E’ dila prima medaglia azzurra della terza giornata deidiin Vasca Corta australiani. Al Melbourne Sport and Aquatic Centre, per la sedicesima edizione delle gare iridate in vasca da 25 metri, Alessandrosi conferma sulmondiale eguagliando il suo record italiano che aveva stabilito il 21 dicembre dell’anno scorso a Abu Dhabi. Il campione del mondo uscente eeuropeo a Kazan è terzo nei 100 stile libero con 45?57, davanti a David Popovici, che con 45?64 stabiLisce il record mondiale juniores. Thomas Ceccon è quinto con 45?72 ottenendo la seconda prestazione italiana all time. La medaglia d’oro va al collo dell’australiano Kyle Chalmers che vince con il record dei campionati di 45?16. Secondo il francese Maxime Grousset in 45?41. “Ho ...

Medaglia d'argento per Nicolò Martinenghi nella sua prima finale individuale - i 100 rana - aidiin vasca corta 2022 di Melbourne . Risultato agrodolce per il campione di Azzate che è finito su un podio di livello stellare senza però riuscire a migliorare il tempo in semifinale ...L'azzurro si piazza alle spalle dello statunitense Fink, sesto Cerasuolo.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Nicolò Martinenghi conquista la ...Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana ai mondiali di nuoto in vasca corta in svolgimento a Melbourne, in Australia.