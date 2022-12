Manovra | verso l’abbassamento del Pos a 30 euro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA – Abbassamento a 30della soglia per i pagamenti senza obbligo di Pos. Possibilità di ridurre a sette mesi, invece che otto, l’erogazione nel 2023 del reddito di cittadinanza agli abili al lavoro per liberare risorse da destinare all’aumento delle pensioni basse. Sono queste, secondo quanto ha riferito Roberto Pella, deputato di Forza Italia e uno dei relatori alla, alcuni degli interventi che la maggioranza starebbe valutando per il disegno di legge di bilancio. “della soglia a 30per l’utilizzo del POS è un’ipotesi allo studio. La stessa presidente Meloni – ha spiegato Pella intervenendo a Radio 24 – aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l’pa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta”. ...

