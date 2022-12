I tre piatti per combattere l’influenza consigliati dalla nutrizionista

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una dieta equilibrata è fondamentale per fornire all’organismo le necessarie difese contro i malanni di stagione. In particolare minerali, vitamine proteine sono le sostanze che non possono mancare nelle nostre abitudini alimentari. Lo sostiene laElisabetta Bernardi presentando treche possono rappresentare potenti alleati per. Le proteine sono importanti per guarire e recuperaremalattia, poiché rappresentano i mattoni per costruire gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario. Oltre alle proteine di origine animale, che troviamo in uova, pesce, carne, latte e latticini, non vanno sottovalutate le proteine vegetali di legumi e frutta con guscio. La dottoressa Bernardi sostiene che la carne “assicura un’ottima quantità di proteine di alto ...