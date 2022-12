Henry Cavill | senza Superman e The Witcher cosa farà? I possibili scenari

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In poche settimaneha abbandonato Thee si è visto escludere dal nuovo film discritto da James Gunn: quale sarà il futuro dell'attore?è di nuovo in tendenza sui social media a causa di quanto accaduto recentemente cone The. Nelle ultime ore i fan si sono chiesti sepuò tornare a recitare nei panni di Geralt dopo la notizia dalla sua esclusione dal nuovo reboot di. Alla fine di ottobreha annunciato che avrebbe ripreso il ruolo didopo essere apparso in una scena post-crediti di Black Adam. I fan erano estasiati all'idea cheavrebbe indossato ancora una volta il costume ...

