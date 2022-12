Giorgio Falcetto è morto | aveva 76 anni il medico di Milano colpito con un' accetta da un automobilista

È morto in serata, quando le sue condizioni già critiche sono ulteriormente peggiorate. È deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano il medico chirurgo, 76 anni colpito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato martedì 13 dicembre. L'aggressore, un 62enne pregiudicato per truffa e porto d'armi, era stato ...Deceduto il medico aggredito E' deceduto in serata, all'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato, il medico piemontesedi 76 anni colpito alla testa con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'aggressore, un uomo di 62 anni, pregiudicato, è stato identificato e sottoposto a fermo ...Troppo gravi le ferite alla testa riportate da Giorgio Falcetto, deceduto dopo 36 ore di agonia. Non ce l’ha fatta Giorgio Falcetto, il medico ferito alla testa con un’accetta nel parcheggio del Polic ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...