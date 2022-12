GF VIP | Bradford Beck | marito di Giaele | è furioso con la moglie | ecco perché e chi l’ha detto

(Di giovedì 15 dicembre 2022), ildi, ècon la gieffina? A quanto pare l’imprenditore americano sarebbe arrabbiatissimo con sua, ma per quale motivo? Leggi anche: GF VIP, 3 nuovi concorrenti stanno per entrare: tra loro un calciatore, un tronista e un’attrice,chi sonoè arrabbiato con? A...

...di alcuni protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello, tra cui la sua amica intima, Giaele De Donà . Taylor ha confidato di sentire quotidianamente il marito di Giaele ,...Quest'ultima oltre ad ammettere di conoscere l'imprenditoreBeck con cui è sposato la ... una concorrente del GF7 e il marito su cui Orietta Berti ha dei forti dubbi, è stato messo in ...Taylor Mega, ospite di Casa Chi, ha parlato di Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà che la bionda influencer conosce molto bene e sta “controllando”… Leggi ...Taylor Mega, ospite a Casa Chi, ha rivelato di sentire ogni giorno il marito di Giaele De Donà che non sarebbe per nulla contento del comportamento della moglie all'interno della Casa del Fratello Vip ...