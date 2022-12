È fatta per lo scambio Bereszynski-Zanoli | ecco quando l’annuncio ufficiale | i dettagli

...un tempo lungo, la malattia, grazie ai trattamenti innovativi e al costante sostegno ... La diagnosi deve esserein centri esperti e chi la riceve ha in genere un tempo molto lungo, anche 8 - ......inquinata) supererebbero in buona parte tali limiti stabiliti dalla legge 152/06il verde (...rifiuti e sostanze inquinanti e pericolose allo stesso tempo! Ci auguriamo che la bonifica sia...FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca centrale europea oggi alzerà i tassi di interesse per la quarta volta consecutiva, anche se probabilmente con un incremento più ridotto, e definirà i piani per drenare ..."Percorso per il decennio digitale": il Consiglio adotta il programma strategico fondamentale per la trasformazione digitale.