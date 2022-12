Dieci anni di FdI | passeggiando per gli stand | dalla Protezione civile a “Mio fratello è figlio unico”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Se non fosse per la temperatura, decisamente mite, si potrebbe essere a Bressanone o a Monaco o a Praga, in uno dei tanti mercatini natalizi che in questi giorni impreziosiscono le cittadine del Nord Europa. Invece siamo nel Villaggio della kermesse di Fratelli d’Italia. Che fino a sabato si svolge a Piazza del Popolo a Roma per celebrare inascita del partito guidato da Giorgia Meloni.di FdI:per glidi piazza del Popolo Decine e decine di, rigorosamente a forma di casetta di legno, addobbi natalizi, lucette intermittenti, ragazzi e ragazze volontarie che sorridono, fanno selfie, chiacchierano. La piazza che fu di Giorgio Almirante ospita una mega struttura al chiuso dove si tengono gli ...

Olivo e Olio

