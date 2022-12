Cervello | da Rna alterato arrivano malattie neurodegenerative

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022), molecole di Rna alterate collegate a– Ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) guidati da Davide De Pietri Tonelli, coordinatore della Neurobiologia di Laboratorio di miRNA, hanno scoperto che esiste una correlazione tra una classe di piccole molecole di RNA (miRNA-microRna), i piRNA (Piwi RNA), e l’infiammazione cerebrale. L’RNA, acido ribonucleico, è una molecola fondamentale per il funzionameno degli organismi viventi e a seconda del suo ruolo viene classificata in modo diverso, nel caso specifico, descritto in questa ricerca pubblicata su EMBO Reports, si tratta di piRNA che interagisce con la proteina Piwi, che ha la funzione di regolare il processo di differenziazione cellulare. Queste importanti molecole sono presenti negli organi riproduttivi maschili e contribuiscono alla ...