Calcio | Mondiali 2022 Achraf Hakimi | “Il sogno di un intero Paese è finito | ma dobbiamo essere orgogliosi”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non è riuscita l’ennesima impresa al Marocco aidiin Qatar, sconfitto in semifinale dalla Francia per 2-0; non è bastata una prova comunque positiva, non solo dal punto di vista del gioco ma anche dell’aggressività, ma ha poi prevalso la squadra di Didier Deschamps. Uno degli uomini chiave,, ha così commentato il Mondiale della sua Nazionale, dopo la delusione della sconfitta di ieri: “Abbiamo dato tutto. Ildi una squadra, di un, è. Madi ciò che abbiamo fatto. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo, a testa alta. Continueremo a cercare di dare il massimo per questa Nazione. Grazie a tutti i ...

