(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma – “Nulla è venuto per caso. L’preparata. Ci siamo guardati negli occhi edetto: ‘possiamo farcela’. E dopofesteggiato per due giorni…”. Yassinè uno dei quattro frazionisti che hanno fatto l’impresa. Nel talk di Atletica TV, ampiamente dedicato allo spettacolo degli Europei di cross Piemonte 2022-La Mandria Park, l’azzurro racconta il capolavoro di domenica scorsa, la meda d’oro della staffetta mista, centrato insieme a Pietro Arese, Federica Del Buono e Gaia Sabbatini. “Sono veramente felice, è stato un insieme di emozioni. Era la prima volta che gareggiavo in un contesto di squadra e mi hanno colpito soprattutto due momenti: l’ingresso nel Castello con una bolgia pazzesca grazie al tifo italiano, e il rettilineo di Gaia, con la ...

Il Faro online

... Yassin, Gaia Sabbatini TORINO - Grande festa per' ... Federica Del Buono , Yassine Gaia Sabbatini . Due argenti, uno ... Grazie alle due gare,e argento, il settore Tecnico Nazionale ...per Nadia Battocletti nella prova individuale Under 23,...per la 4 1500 mista composta da Arese,, Del Buono e ... una grande soddisfazione per'atleta morozzese e per' Atletica ... Bouih e l'oro agli EuroCross: “Ci abbiamo creduto.. ed è arrivata la grande gioia”