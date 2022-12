(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Tappa natalizia della campagna 'Lifeline' per ladel tumore del, domenica 18 dicembre, all'ospedaleTiberina -di Roma. Dalle 10 alle 15 presso Piazza di San Bartolomeo all', adiacente all'ospedale, l'equipe di medici diretta da Sergio Alfieri, offrirà tutte le informazioni riguardanti la patologia e la sua. Obiettivo è quello di informare i cittadini e rendere l'ospedale un punto di riferimento e un centro di eccellenza, a livello non solo regionale ma anche nazionale, sulle procedure die cura del tumore del. Con quasi 50 mila diagnosi all'anno, il ...

Roma, 15 dic. - Tappa natalizia della campagna 'Lifeline' per la prevenzione del tumore del colon retto, domenica 18 dicembre, all'ospedaleIsola Tiberina -Isola di Roma. Dalle 10 alle 15 presso Piazza di San Bartolomeo all'Isola, adiacente all'ospedale, l'equipe di medici diretta da Sergio Alfieri, offrirà tutte ......Tiberina sarà protagonista della prevenzione del tumore del colon retto con una giornata di informazione e sensibilizzazione organizzata dall' OspedaleIsola Tiberina -Isola:... Al Fatebenefratelli-Gemelli Isola giornata prevenzione colon retto Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Tappa natalizia della campagna 'Lifeline' per la prevenzione del tumore del colon retto, domenica 18 dicembre, all ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina ...Con quasi 50 mila diagnosi all’anno, il tumore al colon-retto è al secondo posto in Italia per incidenza e mortalità. Eppure, l’adesione alle iniziative di screening ...