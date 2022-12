Traffico Roma del 14-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto ancora maltempo e disagi nella capitale diverse le segnalazioni di strade allagate e disagi per la circolazioneGià intenso sul raccordo con carreggiata esterna tra laFiumicino la diramazione diSud in interna code a tratti tra la Cassia e la Prenestina anche sulla tangenziale disagi si procede in fila tra il Foro Italico e Tiburtina Direzione Giovanni rallentamenti anche verso l’olimpico tra Batteria Nomentana e Corso Francia Inoltre raccomandiamo prudenza sulla Nuova Circonvallazione interna per la rottura di tubature tra Batteria Nomentana e Monti Tiburtini verso San Giovanni Sono in corso agli interventi di riparazione incolonnamenti poi nella galleria Giovanni XXIII verso il Gemelli sulla Salaria code In entrambe le direzioni all’altezza ...