(Di mercoledì 14 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eindicato intenso è rallentato su tutte le principali strade in entrata verso il centro città spostamenti penalizzati dal maltempo che continui ad interessare gran parte dell’ hinterland capitolino sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dalla Casilina fino all’uscita dati in carreggiata esterna Ci sono code a tratti tra Flaminia Cassia poi a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia sino al Aurelia sempre in carreggiata esterna code dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca fino alla Nomentana rallentamenti e code anche sulla cremazioneSud sulla A24-l’aquila-teramo rispettivamente da Torrenova al Raccordo ed a ...

RomaDailyNews

L'onorevole Meloni si è così giustificata: 'Mi scuso con il collega Giachetti e con l'Aula perché sono stata io a chiedere di rinviare la discussione per un motivo oggettivo diche non avevo ......imbottigliamenti del(e che, anche ieri, si è fatto sentire). A dirlo è il report di fine anno della App Moovit , dedicato ai mezzi pubblici, a quelli in sharing e alla mobilità urbana.... Traffico Roma del 14-12-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Lei, la presidente del Consiglio, malgrado la scorta e le sirene attraversa la via Cristoforo Colombo per raggiungere il centro della capitale. E resta imbottigliata come tutti gli altri ...Ci vogliono 52 minuti, la mattina, per arrivare al lavoro. Quattro in più rispetto al 2020. Così, quando si chiama il capo per dirgli “tardo cinque minuti”, ...