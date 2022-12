Sum 41 a Jesolo sabato 10 giugno 2023

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A meno di venti giorni dal grande Concerto di fine anno del 31 dicembre con protagonista la star della musica italiana Elisa, la città diannuncia un nuovo grande evento internazionale.10il Palazzo del Turismo ospiterà una delle band che hanno fatto la storia del punk rock mondiale degli ultimi 20 anni, i Sum 41. Aporteranno l’unica data nel Nordest dei soli due concerti italiani della tournée nella quale presenteranno live l’ultimo album “Order and Decline”, oltre a tutti i loro grandi successi. I Sum 41 sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop- rock-punk internazionale, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skills testimoniate dalle centinaia di date ...

