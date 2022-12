(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A nove giorni dall’inizio dell’inverno, forse non vedete l’ora di partire per una vacanza sulla neve. Le borse sono pronte, gli occhialini sono pronti; attenzione, dopo aver adocchiato le tavole dain marmo in edizione limitata disegnate da Virgil Abloh, potreste sentirvi improvvisamente impreparati. A un anno dalla tragica scomparsa di Virgil Abloh, abbiamo

Periodico Daily - Notizie

... eVuitton , che ha colto l'occasione per rivelare al pubblico i nuovi allestimenti della sua ... produttore leader mondiale di attrezzature sportive, per creare una collezione da...... che arrivò in America da giovane, così come suo nonno, il quale invece sbarcò da clandestino ... Sulle nevi olimpiche cinesi, la stella delloha cercato di onorarli come meglio ha potuto. SNOWBOARD LOUIS VUITTON: LASCIATE CHE NEVICHI!