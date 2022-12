Sampdoria | lesione legamentosa del ginocchio per Quagliarella Consulto ortopedico nelle prossime ore

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Latramite il proprio sito ufficiale ha aggiornato i suoi tifosi sulle condizioni di Fabio, infortunatosi durante l’allenamento di ieri: “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato unadelsinistro che verrà valutataore a Genova dal consulentedel club. L’attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia”. Nel frattempo la squadra blucerchiata ha svolto l’ultimo allenamento ad Antalya prima di partire con un volo charter verso Adana, dove domani sfiderà in amichevole l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella alle ore 15:30 italiane. Assenti, oltre al citato, anche Conti, Winks e Contini. ...

Questo il programma mattutino dellanel settimo giorno di preparazione invernale in ... gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato unalegamentosa ...Commenta per primo Le notizie che arrivano dalla Turchia per lanon sono affatto confortanti: la stagione di Fabio Quagliarella potrebbe di fatto essere ... La paura è quella di unaal ... Brutte notizie per Quagliarella: c'è lesione al ginocchio sinistro. La Samp: "Forza capitano" Foto: Getty – Fabio Quagliarella. Sampdoria Infortunio Quagliarella, ipotesi ritiro. Secondo La Repubblica – edizione Genova – si teme un'interessamento dei legamenti del ginocchio che potrebbero cost ...