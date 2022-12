Nuoto | Lorenzo Mora | “I due argenti mi gasano | è un bell’inizio del campionato | ma voglio di più”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’ la giornata diai Campionati Mondiali diin vasca corta in corso in Australia. Il24enne di Carpi conquista uno straordinario argento nei 100 dorso con 49.04 alle spalle dell’americano Ryan Murphy (48.50) con un crono che polverizza il suo stesso record italiano di 49.37. E’ la seconda medaglia in poco più di un’ora per l’atleta di Fiamme Rosse e AmiciVVFF Modena dopo quello di apertura della seconda giornata di gare con la staffetta 4×50 mista mista conquistata nuotando la prima frazione a dorso insieme a Thomas Ceccon, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli (1.36.01, record europeo). “Mettere la mano davanti a Murphy sarebbe stato difficile soprattutto dopo aver22.59 poco prima in staffetta – ha dettoai microfoni Rai ...