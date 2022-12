La Gazzetta dello Sport

Donovan Mitchell ha una media di 29 punti a partita in questo inizio di stagione: è l'ottavo miglior marcatore. Luka Doncic sta esagerando: 33.1, dietro solo a Joel Embiid (33.4)...Dallas-......contro Oklahoma City Thunder: 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per lo sloveno, mentre agli ospiti non bastano i 42 punti realizzati da Gilgeous - Alexander. RISULTATI E CLASSIFICHE2022/... Nba, Mavericks-Cavaliers quote: Doncic contro Mitchell Ecco il programma NBA per stanotte: saranno cinque i match in diretta nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 15 dicembre, ecco dove vedere le partite di NBA di stanotte in diretta e in replica ...Portland e Dallas regolano Timberwolves e Thunder grazie ai 38 punti a testa dei due fuoriclasse. Boston cade contro i Clippers: altro campanello d'allarme per coach Mazzulla ...