Nasce Montepulciano Active | rete escursionistica con 10 itinerari per 100 km

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama ‘’, ed è il nuovo progetto promosso dal Comune di(Siena) per incentivare l’outdoor e la mobilità sostenibile, caratterizzando la città di Agnolo Poliziano e del Vino Nobile come luogo ideale per il turismo all’aria aperta, tra natura e cultura. Dieci inediti percorsi ad anello, per un totale di circa 100 km, inseriti nellaToscana (Ret), georeferenziati e interamente segnalati, lambiscono e attraversano molti punti chiave del territorio caratterizzati da bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, senza far mancare all’escursionista un contatto diretto con quelle che sono le caratteristiche peculiari di, come il lago, i vigneti, gli uliveti e il ‘Paesaggio Collinare Policolturale di ...