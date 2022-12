Modric | «Orsato è uno dei peggiori arbitri che conosca | un disastro»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ieri la Croazia ha perso 3-0 contro l’Argentina nella prima semifinale del Mondiale in Qatar (stasera si giocherà Francia-Marocco). Al termine del match, il capitano della nazionale croata,, si è scagliato duramente contro Daniele, direttore della gara. In particolare,ha accusatoper il rigore concesso all’Argentina, a suo dire inesistente. “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché Julian Alvarez tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di, ma oggi è impossibile non farlo.è uno deiche conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un. Complimenti all’Argentina, ma il primo ...

