Miracolo a Torino | davvero da non credere

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si può decisamente parlare di ‘’ anche se a compierlo è stata la scienza. Il caso riguarda una bimba di soli 5 anni Un salvataggio che ha delso e sono gli stessi medici ad affermarlo: si tratta di unscientifico il caso riguardante una bambina di appena 5 anni che deve la vita ai dottori che sono riusciti a mettere a punto un intervento tanto raro quanto delicato e difficile. La vicenda arriva dall’Italia e per la precisione dall’ospedale Molinette di: è qui che la piccola si trovava per l’operazione, un trapianto di fegato collegato al cuore, che le ha permesso di restare in vita.(www.direttanews.com)Ma per capire meglio quanto accaduto bisogna fare un passo indietro alla prima metà del 2021: in quel periodo la piccola si trovava in Cina e qui i medici le ...