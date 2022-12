Manovra | emendamento di FdI per consentire la caccia in aree protette e in città | la denuncia dei Verdi Enpa | “Sarebbe un’apocalisse”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “, e non esagero a usare questo termine”. La definizione è di Annamaria Procacci, consigliera nazionale dell’(Ente nazionale protezione animali, la più grande associazione animalista italiana) e legislatrice, da ex parlamentare dei, della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica. E il riferimento è al tentativo di Fratelli d’Italia di smantellare uno dei capisaldi di quella legge, dando il via libera a una totale deregulation dei piani regionali di abbattimento di animali, che permetterebbe aitori di sparare addirittura nellee nelleurbane. È questo infatti il contenuto di unalladepositato in Commissione Bilancio alla ...

