Manovra | D’Attis FI a iNews24 | “Ue fissa un tetto al contante europeo ma boccia quello italiano”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Maurodi Forza Italia, membro della Commissione Bilancio alla Camera, ai microfoni dicommenta il parere Ue sullaeconomica. In linea generale è arrivato il via libera dalla Commissione Ue… “La Commissione ha promosso ladi bilancio per la sua prudenza nei conti, che guarda con attenzione alla riduzione dell’aumento della L'articolo proviene da.it.