L' Onu espelle l' Iran dalla Commissione sulle donne

L'Occidente da parte sua prova a reagire: in queste ore l'ha approvato una risoluzione proposta dagli Usa per "rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne ...L'ha approvato una risoluzione proposta dagli Usa per rimuovere con effetto immediato l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne per il resto del suo mandato 2022 - 2026 . I 54 membri del ...Ventinove membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) votano per espellere l'Iran dalla Commissione delle Nazioni ...Otto stati non hanno sostenuto la proposta americana. Una lista indicativa del nuovo posizionamento geopolitico da dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Intanto Biden e Ue hanno introdotto sanzioni per ...