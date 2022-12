L’Eintracht Francoforte avverte i tifosi | «Napoli città pericolosa | non fatevi vedere»

Classe 1998,'attaccante francese gioca in Germania, con, ma è cresciuto nelle fila del Nantes. Quest'anno, finora in Bundesliga ha segnato 5 gol in 14 partite.Nel finale una conclusione deviata di Mbappè è diventata un invitante assist sul secondo palo per Kolo Muani e'attaccante dell', molto reattivo,'ha messa dentro appena ...