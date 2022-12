La Fed rallenta e prolunga la stretta | verso un rialzo di 50 punti base

...37% Eur/Usd 1,0632 +0,91% Spread 187,16 Dati di mercato Leggi anche L'inflazione Usapiù del previsto. Meno pressione sullaper i rialzi dei tassi Inflazione al 2%, quel vecchio mantra ...LA(MA NON SI FERMA) Le previsioni della vigilia parlano di un piccolo rallentamento del ciclo di aumento dei tassi da 75 punti avviato a giugno. L'aumento, questa volta, potrebbe essere ...I risultati L’indice dei prezzi al consumo in Cina continua a rallentare con il valore del mese di novembre che è risultato ai minimi di otto mesi al +1,6% su base annuale, in linea con le attese del… ...La Banca centrale Usa dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base, dopo quattro rialzi consecutivi da 75 punti base. Dai «dots» le indicazioni su punto di arrivo e durata della politica restrittiva ...