Iran | arrestati ' membri dei media occidentali' per foto e video - Esteri - quotidiano net

Nel frattempo il paese è entrato tra quelli con più giornalisti in carcere. Proseguono anche le esecuzioni dei manifestanti, la magistratura ha emesso altre 11 condanne ...... ha assunto il patrocinio politico di Armita Abbasi, uno dei manifestanti, di cui non si ... Il governo non ha fornito notizie, come riferisceInternational. . 14 dicembre 2022Nel frattempo il paese è entrato tra quelli con più giornalisti in carcere. Proseguono anche le esecuzioni dei manifestanti, la magistratura ha emesso altre 11 condanne capitali ...Così il ministro per gli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio durante la consegna del Premio Sacharov 2022 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo oggi al Senato ...