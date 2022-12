Harry & Meghan | la docuserie è da record al netto delle critiche

A lasciare molti perplessi è stato anche, rimasto immobile di fianco a Meghan. In tanti hanno letto nello sguardo diun'espressione imbarazzata e infastidita, anche se ben camuffata da ...A Londra non ci saranno nemmenoe Meghan che trascorreranno il periodo natalizio oltreoceano.Una foto sorridente della famiglia che si tiene per mano, scattata dal loro fotografo preferito. Ufficialmente è la cartolina di Natale dei duchi di Cambridge, William e Kate, ma per i ...Nei primi tre episodi della docuserie pubblicata da Netflix su Harry e Meghan, c'è una scena molto discussa in cui l'ex attrice di Hollywood racconta il suo primo incontro con ...