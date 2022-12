“Hai fatto la Z con lui” GF Vip 7 | Edoardo choc contro Antonella | stavolta però finisce nei guai

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)Fiordelisi edDonnamaria a un passo dal baratro al GF Vip 7. La ragazza infatti, proprio come aveva deciso in precedenza, ha deciso di fare ingelosire non poco il compagno. Come qualcuno ricorderà infatti, solo lunedì l’ex schermitrice aveva detto a Edo: “Tu dai spago ad Oriana. Quella fa la caliente ed è entrata qui credendo di fare la tentatrice. Non ha capito che siamo al GF Vip. E adesso vedo che ci ridi e ci scherzi. Sai benissimo che io e lei abbiamo litigato! Se tu fai così io da domani farò lo stesso con Luca Onestini e Antonino e andrò ad abbracciarmeli“. Poco dopo il ragazzo ha perso la pazienza e le ha risposto: “Se tu sei questa non mi piaci! Ma cosa sono queste ripicche da ragazzina? Io con Oriana ho sempre avuto un bel rapporto. Tu con Antonino haidi peggio e avevi anche detto che ti piaceva“. ...

Fanpage.it

Poi parlano un po' delche sono giovani. Poi camminano al buio. Ci si diverte anche, ma ho ... il trattamento A24 applicato al teen movie DVD - quote: >> IMDb - Trailer Sì, l'beccato. Il ...Però se penso a quell'attrice italiana che ha dato inizio al movimento e poi hadei film con ... Giorgio mi fulminò: 'il talento, ma non i nervi per fare questo mestiere!'. Aveva ragione. ... Il re dei computer convocato dal boss Giuliano: So che hai fatto una truffa da 300mila euro… Rimossa la vicepresidente Eva Kaili, arrestata per lo scandalo delle presunte tangenti per influenzare il Parlamento europeo. L’europarlamentare italiano, non indagato, è nel mirino per una mail in di ...Chiunque abbia dei figli non può non porsi il problema della conservazione del pianeta, e l’energia è alla base di tutto”. La decarbonizzazione, così, diventa essenziale per cercare di rallentare e ...