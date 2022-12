Cosa offro al disoccupato Di Maio | Ezio Greggio ridicolizza l' ex grillino

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)e Enzo Iacchetti sono tornati. Puntuali come le feste di fine anno al timone di Striscia la Notizia, centrando subito, lunedì sera, il miglior risultato della stagione: 4 milioni 564mila telespettatori, 20.81% di share, con picchi del 25,5%, risultando ancora una volta il programma più visto dell'intera giornata. Così i "gemelli del gol" di Striscia la Notizia che in 28 stagioni, dal 1994, hanno condotto assieme 2581 volte, si ripresentano, pronti a sfidare anche la fase finale dei mondiali di calcio in Qatar. Dal 1988, invece, sono trascorsi tre decenni e mezzo, nei qualiha condotto il tg satirico di Antonio Ricci, anche con partner diversi da Enzino, per ben 4235 volte.Signorrappresentano per lei Striscia La Notizia e "il suo socio" Enzo ...

Liberoquotidiano.it

... l'annuncio ai microfoni di Che tempo che fa : "Non intendo fare una nuova corrente, non... ma io temo che il partito non esista più e si sia trasformato in un'altra, molto diversa da quella ...Non intendiamo fare una nuova corrente anche perchè con un nome così come si fa Nonposti, ... "Chiedete a un presidente di regione o sindaco anche di centrodestrasuccederebbe a cambiare il ... Ezio Greggio ridicolizza Luigi Di Maio: "Cosa offro al disoccupato" Lo spettacolo delle stelle cadenti a Rocca di Papa. Le luminarie a Frascati e nei borghi, con installazioni e mercatini. E un territorio tutto da ...Passare a Iliad Fibra in questo periodo conviene per diversi motivi. Innanzitutto il costo basso dell'offerta, ma c'è ancora dell'altro.