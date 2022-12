Calcio | ct olandese aggredisce l’ex Napoli Younes e si dimette

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Non mi era mai successo e non va bene, né per me né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ecco perchè ho deciso dirmi, non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte”. Henk Fraser lascia la guida dell’Utrecht. Secondo la stampa, nel corso di un allenamento durante il ritiro in Spagna, avrebbe aggredito un giocatore,, afferrandolo per il collo. “Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito”, si è limitato a dire il dg del club, Thijs van Es, confermando l’addio del tecnico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

