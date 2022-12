(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arriva l’atteso annuncio del ritorno indi. Dopo il brutto incidente domestico estivo, mentre si trovava in vacanza, che lo ha tenuto lontano dal parquet fino a questo momento, per il classe ’92 arriva la chiamata di, inA2: si tratta della sua prima discesa nel campionato cadetto., in precedenza, aveva vestito le maglie di Treviso (Benetton), Milano, Panathinaikos, Hapoel Gerusalemme, Virtus Bologna, Estudiantes, Trento, Varese e Brindisi. Con la Nazionale italiana ha collezionato 81 presenze e 352 punti, partecipando al Preolimpico 2016, ai Mondiali 2019 e agli Europei 2013 e 2015; a proposito di rassegna continentale, ha vinto l’argento con l’Under 20 nel 2011.nella stessa squadra di Achille Polonara e Nicolò Melli. NBA, risultati della ...

OA Sport

...le normative " dice il sindacoRapinese " Molti spazi in città sono inagibili perché non a norma con l'antincendio. La palestra di via Giulini è una struttura fondamentale per ile ...... con Di4ri Netflix propone la prima serie italiana per ragazzi , affidando la regia a... amicizie, confessioni, difficoltà, compiti e sfide sul campo diche si consumano nei corridoi ... Basket: Alessandro Gentile torna in campo e sceglie Udine in Serie A2 Ha collezionato inoltre 81 gettoni azzurri, con 952 punti a referto. Nel suo palmares ci sono tre titoli nazionali (due con Milano, uno a Gerusalemme), una ...La guardia 30enne – 81 le presenze in azzurro – riparte dal Friuli dove a fine carriera giocò anche il papà Nando. Per la A2 è un vero e proprio lusso ...