Associazione Per | patto per i 2000 senzatetto di Napoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn’alleanza fra Comune, mondo del volontariato, terzo settore e Chiesa per dare risposte alle cosiddette nuove povertà e ai senza dimora. È questo il messaggio lanciato nel corso del convegno “Prendersi cura. La vita ai margini delle persone senza dimora” promosso da “Per le Persone e la Comunità” svoltosi acon la partecipazione, fra gli altri, dell’assessore comunale alle Politiche Sociali Luca Trapanese. “I progetti vanno condivisi con chi lavora nel settore – ha detto il rappresentante della giunta Manfredi – e noi stiamo lavorando proprio con l’obiettivo di coinvolgere i diversi partner in una logica di squadra al servizio dei più deboli”. I risultati che si stanno perseguendo sono un aumento delle unità di strada, dei posti in dormitorio, la predisposizione di un piano per aiutare i più deboli ad affrontare il freddo, e uno ...