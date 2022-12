“Alto rischio di abbandono di cani e gatti | per le difficoltà economiche dei loro proprietari | aiutiamoli a tenerli”

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) MONREALE – “Molti animali domestici sono a. Ricevo decine e decine di segnalazioni da parte didiche non hanno più la possibilità diin casa, a causa delle problematiche finanziarie. Si tratta di un dramma che passa inosservato”. Silvana Lo Iacono, presidente dell’associazione “Humanitas speranza per una zampa”, lancia un appello per frenare l’ondata di abbandoni di animali domestici, anchevittime della crisi economica che ha colpito i. “Voglio cercare di aiutare le famiglie affinché possano riuscire a tenersi iamici a quattro zampe”. È con questo obiettivo che Piero Faraci e Silvana Lo Iacono, ideatori dell’iniziativa, ...