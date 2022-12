Uomini e Donne | Mara De Filippi ai ferri corti con una dama sbotta | E sti ca**i!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 dicembre 2022) Maria Dedopo tante puntate a cercar di metter pace tra unae un cavaliere. Arrivata al limite. Maria è sempre stata la paciera per eccellenza. Sono rare le volte in cui l'abbiamo vista veramente arrabbiata. Soprattutto aciò è avvenuto quando la donna ha scoperto che viene presa in giro la sua redazione. Maria ha sempre avuto le redini in mano del programma e non ammette per nessuna ragione che venga messo in discussione il lavoro di tutto il suo staff. Ha spesso cacciato tronisti che sono stati beccati con altre compagnie fuori dagli studi e chi ha ricevuto diverse segnalazioni che mettevano in cattiva luce il programma. La conduttrice spesso si è scagliata anche contro le dame e i cavalieri del parterre over. Se il suo compito è quello di essere razionale e ...