Un 12enne è grave per una caduta nella tromba delle scale a scuola

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI. - Uno studente di 12 anni è caduto per quattro metridel Collegio Arcivescovile "Castelli" di Saronno, in provincia di Varese. E' successo intorno alle 8.30. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dai primi accertamenti dei Carabinieri di Saronno sembra accidentale la causa dellae viene escluso il coinvolgimento di altri.